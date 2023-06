El emocionante reencuentro de Adara con su tía Pilu tras llevar un año distanciadas: "Me dolía mucho, pero te quiero"

Lo que no se esperaba para nada Adara es que, mientras estaba entrando en calor al lado de la hoguera tras hacer apnea, iba a reecontrarse con su tía Pilu , con la que ahora llevaba una temporada distanciada y a la que no veía desde hace un año.

"Lo has hecho perfecto, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a llegar aquí? Has sido unas luchadora, has dado todo lo bueno, estoy muy orgullosa de ti", le ha dicho su tía y Adara se ha roto por completo: "Me alegro mucho de verte, tenía muchas ganas. Te quiero mucho y me he acordado mucho de ti". Su tía le ha asegurado que siempre está ahí para ella, "para lo bueno y para lo malo".