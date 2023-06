La reflexión de Adara, entre lágrimas, sobre su pasado: "Sentía auténtica adicción a él y eso no es bueno"

Asimismo, Adara reconocía que había comenzado el concurso rota por su última ruptura. "Estaba huyendo de una vida que no me gustaba. No era feliz. He estado con una persona durante tres años. Nos queríamos muchísimo. Sentía auténtica adicción a él y eso no es bueno. Aquí me he dado cuenta. No es bueno, es destructivo y desesperante estar metida en una relación así. Es hora de que cada uno tome su camino y que seamos felices", reflexionaba.