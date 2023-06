Asraf alucina al ver a su hermano pequeño por primera vez en televisión y éste le muestra su admiración: "Eres el mejor, te lo juro"

Después de haberse convertido en el cuarto clasificado, Asraf recibía una inesperada sorpresa

Su hermano pequeño, Monsif Beno, le sorprendía en una de las salas de Mediaset: "¡Esto sí que no me lo esperaba!"

El joven no paraba de llorar y de mostrar su orgullo por el superviviente: "Eres un ejemplo de superación"

Después de haberse convertido en el cuarto clasificado de 'Supervivientes 2023' y antes de entrar a plató, Asraf recibía una inesperada sorpresa. Alguien le estaba esperando en una de las salas de Mediaset. Al abrir la puerta, descubría a su hermano pequeño, Monsif Beno, y no paraba de gritar de emoción mientras le abrazaba: "¡Esto sí que no me lo esperaba!".

Instantáneamente, ambos se ponían a llorar. "¡Qué guapo estás! Te quiero", le decía al superviviente sin poder contener las lágrimas. "No has ganado, pero...", continuaba sin poder terminar sus frases con motivo de su llanto. "No podrías haberlo hecho mejor", insistía. Asraf, que no paraba de abrazar a su hermano pequeño, trataba de tranquilizarle: "Que no llore tanto, el pobre".

"Estoy súper emocionado", explicaba el joven. Carlos Sobera le preguntaba entonces cómo había visto a Asraf en el concurso: "Ni te imaginas. Ha sido para mí y para muchísima parte de España... A lo mejor no ha ganado hoy, pero has ganado los corazones de casi toda España, de verdad. Lo has hecho de p*** madre. Cada prueba dando más de ti, siendo un campeón, siendo como eres, un luchador, eres el mejor, de verdad".

Monsif se deshace en elogios hacia su hermano: "Tienes el corazón de toda España"

Monsif explicaba entonces el ejemplo que es para él su hermano mayor: "Antes también lo era, y muchísimo, y ahora. Eres un ejemplo de superación. Carlos, no te imaginas lo que son cuatro meses sin ver a mi hermano y sin hablar con él. Cuando salgas, vas a flipar, no te imaginas lo que hay. Has sido increíble, tienes el corazón de toda España".