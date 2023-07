Alma Bollo comparte con sus seguidores la última hora de su estado de salud: "Mañana tengo pruebas y no puedo comer"

"Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", explicaba. "He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala".