Alma Bollo desvela cuál es el problema intestinal que le ha impedido adelgazar en 'Supervivientes': "Me encuentro muy mal"

A la hija de Raquel Bollo le detectaron colon irritable en Honduras

La superviviente tiene una bacteria llamada Helicobacter pylori

"Os enseñaría una foto de mi barriga, pero me da hasta vergüenza", comenta la influencer

Alma Bollo ha querido compartir con sus seguidores la última hora de su estado de salud. La superviviente tiene problemas estomacales, que le han impedido perder tanto peso como el resto de sus compañeros en el reality:

"Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", comienza diciendo en las stories de su Instagram.

"He oído muchos comentarios de que salía más gorda o con barriga. Yo la barriga la tenía así por muchos problemas que tengo. Allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala".

"El caso es que ya tengo cita con la internista. Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori", explica. "Es una bacteria, que me han dicho personas que son médicas, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro, muy, muy, muy, mal".

"Os enseñaría una foto de la barriga, pero me da hasta vergüenza", termina diciendo la hija de Raquel Bollo.

Manuel Cortés abandonó 'Supervivientes' por un problema intestinal

Su hermano Manuel Cortés, se vio obligado a abandonar el reality por padecer también problemas intestinales. Tras pasar unos días siendo atendido por el equipo médico del programa, y al no poder evacuar, la organización decidió que le cantante volviese a España para terminar su recuperación.

"En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes", le explicaba Ion Aramendi. "Tras volver a analizarse las analíticas y las pruebas convenientes y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tú estado físico no aconseja tu continuidad en el concurso y por ello debes abandonar la aventura".