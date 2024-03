La madre de Elena Tablada cuenta qué consejo le dio a Javier Ungría para 'Supervivientes': "Se lo dije"

"Es muy duro, yo se lo dije que eso no es bailar, eso es más grande. Pero ahí él no puede pensar en nada, sino se destruye , tiene que pensar en lo que está haciendo", ha comentado Elena madre, revelando así el consejo que le dio a su yerno antes de que pusiera rumbo a Honduras para participar en el reality más extremo de la televisión.

También ha explicado que su deseo es que su exyerno disfrute de esta experiencia y que le tiene un cariño especial porque es el padre de su nieta Camila: "Para mí los padres de mis nietas son sagrados. Y les digo a Elena y a Javier que pisen el freno, pero ellos hacen lo que quieren, no me hacen mucho caso".

Elena madre ha confesado que su anhelo es que, por el bien de la pequeña, su hija y el que fuera su yerno tengan una relación cordial a la vuelta del empresario de Honduras: "Eso es lo que tienen que pensar, yo en el proceso de divorcio no me meto porque yo no me voy a amargar mi vida".