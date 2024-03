Tras hacer este comentario, Alma ha querido dejar claro que su rechazo hacia el comportamiento del hijo de Bárbara Rey no significa que apoye a la hermana de Terelu Campos, pues no le perdona que se posicionara con el concursante con el que ella tuvo tantos problemas, Asraf Beno, en la edición anterior .

"No pensaba decir absolutamente nada a favor de Carmen Borrego porque me produce todo lo contrario, pero de verdad esto ya lo viví, hay que ver la realidad y no victimizar a este tipo de personas. Ahora eso sí, me encantaría decirle a Carmen: cuando tocan lo tuyo duele, ¿verdad? La educación se pierde, ¡pues eso es lo que tanto criticaba ella! ¡Por eso no se puede escupir para arriba porque te cae encima!", ha comentado la hermana de Manuel Cortés.