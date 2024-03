"Ángel Cristo está siendo muy torpe"; "Lo de la carta fue ridículo" ; los colaboradores opinan sobre sus primeros días

El comportamiento de Ángel Cristo los primeros días en Supervivientes ha dejado descolocado a más de uno. El hijo de Bárbara Rey parece estar teniendo problemas para integrarse en su grupo, y la manera de relacionarse con sus compañeros no convence a más de uno. Sus discusiones y fuertes palabras con Carmen Borrego han sido de lo más comentadas esta semana por la audiencia y los colaboradores.

Su discusión con Carmen Borrego después de llamar a María Teresa Campos "viejita" en una conversación fue a más: "Desgraciadamente mi madre ha fallecido y no voy a permitir que este señor ni nadie la llame 'vieja' o 'viejita", decía la superviviente. Ángel aclaraba que había sido su novia quien lo había dicho y ella estallaba: "¡Me importa una mier** lo que hable tu novia! Yo de mi madre no hable, tú de la tuya sí. No consiento que nadie hable de mi madre", explicaba la hija de María Teresa Campos.