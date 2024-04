El fuerte cruce de palabras entre Mario y Claudia con Ángel Cristo Jr: "Eres un tirillas ciclado"

Ángel Cristo Jr. ha mantenido un fuerte cruce de palabras con Mario y Claudia en pleno directo. Y es que, tras escuchar el hijo de Bárbara Rey lo que decía Mario sobre él desde la otra playa, este no ha dudado en recalcar lo que piensa al respecto: "Es una persona que no sabe ganar ni perder. Siempre está poniendo excusas, cada vez que hace una prueba le echa la culpa a alguien", apuntaba sin pelos en la lengua.

Mario, por su parte, señalaba que "ha hablado el sabio. Él lo sabe todo. No pongo excusas, he ganado tres pruebas desde que llegué y hasta el otro día no protesté". En cuanto a Ángel, ha aseverado que "es lo de siempre. Por detrás y provocar". En ese momento, Ángel Cristo ha saltado diciendo que no dice las cosas por detrás: "Yo te digo las cosas a la cara". Mario le ha reprochado que él es el único que le dice las cosas a la cara de todos los que están ahí.