Marieta levanta auténticas pasiones en Honduras y Rubén Torres se confiesa: "Es guapa"

'Supervivientes' es un programa en donde los concursantes, además de someterse a duras pruebas y luchar por sobrevivir como si de auténticos guerreros se tratase, también hay espacio para que se conozcan, intimen y convivan las 24 horas. Algo que puede resultar fatídico o por el contrario, muy bonito. Tan bonito que a veces surgen flechazos. Pero solo a veces.

Marieta, última superviviente en llegar y tirarse del helicóptero, le actualizaba a Miri su situación amorosa actual: "Álex y yo intentamos volver y nada. Le tengo cariño pero no estoy enamorada de él". Miri le daba las gracias por aparecer en Cayos Cochinos porque necesitaba hablar de temas así: "Aquí no podía hablar con nadie de eso...". Ya de día, Marieta lo dejaba claro: "Ahora mi corazón está en Honduras", confesaba. "El tiempo es muy largo y me aburro muy fácil. Y digo, ¡ay! Este de repente me parece guapo...", aseguraba, dejando las puertas abiertas a cualquier cosa.

Los días pasan en Honduras y Marieta cada vez se abre más (y se abren más con ella). A Gorka le señalaba haberle visto serio. Este apuntaba estarlo porque tiene hambre: "Soy una persona también que necesito tiempo para estar solo. Me gusta mucho hablar y que me digas lo que pienses de mí". Por otro lado, también ha conocido a Rubén Torres, quien después de llamarla le preguntaba de dónde era y "todo eso".

Pero parece que no le ha llamado mucho la atención a Rubén Torres: "Es guapa, pero no es mi prototipo. Estando soltero, algún día coincidiendo en la discoteca... yo no me cierro puertas a conocer siempre a gente, pero así de primeras me cae bien solo", señalaba el bombero.

