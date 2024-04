Inédito | Lorena Morlote disfruta de su primera ducha después de un mes de concurso: "La mitad del moreno seguro que es suciedad"

La peluquera de los famosos ha disfrutado de su primera ducha después de 24 días en lo Cayos Cochinos

Lorena ha recordado lo mal que lo ha pasado sin ducharse en la isla: "Esa sensación de agotamiento que ya llega un día que dices hoy ni me baño en el mar"

Después de que los espectadores de 'Supervivientes 2024' decidiesen expulsar el domingo pasado a Lorena Morlote, la peluquera de los famosos ha podido disfrutar de una ducha que no va a olvidar en su vida. Morlote se ha metido a la ducha y ha podido darse un buen baño después de casi un mes en el concurso. "¡Madre mía! Por fin, después de un mes me voy a duchar, a lavar el pelo con agua, con jabón", ha explicado Lorena.

"Ya no sé ni para donde es el caliente ni el frío", ha comentado Morlote cuando ha abierto el grifo y ha empezado a salir el agua. Una vez se ha metido debajo de la alcachofa y le ha caído el agua en la cara no ha podido evitar gritar de la alegría: "¡No puede ser, agua caliente! ¡Increíble!", ha soltado Lorena. "¡Qué sensación! No te puedo describir una sensación... agua caliente, ducha, jabón, o sea... lavarte la cara, el olor...", ha explicado después.

Mientras cogía el jabón y se frotaba las piernas para lavárselas, la peluquera ha explicado que todo el broceado que ha cogido por el sol se le va a ir: "La mitad del moreno seguro que se me va a ir porque... seguro que es suciedad 100%... mira ya se me ha ido la mitad del moreno". Después ha comenzado a decir que nunca ha valorado tanto darse una ducha de agua caliente: "¿Cómo puedes dar valor a algo que todos los días utilizamos en casa sin darle sentido?". Lorena ha confesado que ha aprendido mucho de su experiencia: "Como se aprende de la vida después de venir de la isla".

La ducha se ha alargado más de lo previsto: "Ahora mismo me quedaría aquí tranquilamente", ha expresado Morlote bajo el agua. Sin embargo, aunque estaba disfrutando con el olor a limpio que le dejaba el jabón no ha podido evitar acordarse de lo mal que lo ha pasado en Honduras: "La sensación de haber estado allí un mes sin ducharte es como... te lavas en el mar, pero claro, realmente es como no lavarte porque te queda todo el salitre, el jabón no es jabón, el agua no es agua. Esa sensación de agotamiento que ya llega un día que dices hoy ni me baño en el mar".