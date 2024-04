Exclusivo web| Carmen Borrego lee la carta que escribió antes de entrar en 'SV' y hace una importante reflexión

"Querida Carmen, estoy sorprendidísima de tí misma, sabía que eres una mujer luchadora, la vida te ha hecho serlo y tú has conseguido salir ganadora de muchos problemas", comenzaba escribiéndose ella en esta carta, algo a lo que ahora después de vivir en Honduras, le hacía reflexionar: "Es una de las cosas que más cuenta me he dado en esta experiencia, de la de cosas que he superado en mi vida, que a lo mejor aquí se me han disparado por la cabeza.