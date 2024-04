Laura Matamoros se 'desnuda' hablando de su vida y lanza un dardo a Makoke: "No creo que sea buena persona después de lo que ha pasado"

Laura Matamoros, sin pelos en la lengua con Makoke: "Ese rubio platino se me ha quedado muy antiguo ya"

Pocas veces Laura Matamoros se ha soltado tanto hablando de su vida como esta vez. Y es que Kiko Jiménez abría el melón asegurando que se había levantado con "ganas de salseo". "Quiero una entrevista como si fuera la mejor entrevista pagada de tu vida y que cuentes todo y no te niegues a ninguna pregunta", señalaba el colaborador de Telecinco, para posteriormente señalar que el programa "se va a llamar 'Limbo Salseo'".

Es en ese momento cuando Kike Calleja, periodista de profesión, daba paso al programa con una introducción como si de un directo se tratase y como si multitud de cámaras estuvieran apuntando a él en ese momento. "Tenemos una persona a la que vamos a entrevistar y que le rodea mucho la polémica", anunciaba Kike Calleja. En ese momento aparecía en escena Laura Matamoros. Lo que nadie se imaginaba es las palabras que iba a soltar a continuación.

"Estoy muy nerviosa la verdad", aseguraba la concursante de 'Supervivientes'. Al ser preguntada por el momento más feliz de su vida, Laura señalaba el nacimiento de sus dos hijos, mientras que el más triste fue cuando se separaron sus padres: "Pero no quiero volver a recordarlo. Me crea un poco de traumilla". Kiko Jiménez le preguntaba que de quién era más: "Con mi padre hablo mucho. Puede que tenga más confianza con él en ciertos temas que con mi madre".

Esto ha dicho Laura Matamoros sobre Makoke

Es en ese momento cuando Kike Calleja le preguntaba por qué se distanció de su padre: "El motivo lo sabemos todos. Makoke es la madre de mi hermana. Ahora mismo no tengo relación con ella". En cuanto a si algún día perdonará o no a Makoke, Laura aseguraba que no es cuestión de perdonar o no: "Es cuestión de que el tiempo pone a cada uno en su lugar. No creo que sea buena persona teniendo en cuenta todo lo que ha pasado".

A su vez, añadía lo siguiente: "Creo que nos distanció de mi padre antes y ahora. Tengo cuatro hermanos más, Ana es la quinta". Sobre por qué no fue a la boda de su padre con Makoke, Laura ha señalado que "la madre de mi hermana ya no me interesa nada. Ese rubio platino se me ha quedado muy antiguo ya. Duraron dos telediarios. Sé cómo lo ha pasado mi padre durante la separación porque he estado con él. No se lo han puesto fácil".

"Cada uno elige el papel que quiere tener"

Laura Matamoros ha recalcado que el apellido que lleva pesa, "para bien y para mal": "No solo he tenido un padre mediático si no también una familia mediática". Sobre por qué era tan hiriente su padre con su tía, Laura ha dicho que "se lleva mal. Está la familia de por medio. Pero cada uno elige el papel que quiere tener".