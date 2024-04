Terelu Campos se muestra implacable con su sobrino en su encuentro con Carmen Borrego: "Ha dicho mentiras y cosas injustas"

La hermana de la ya exsuperviviente vivía un momento complicado con lo que tenía que contarle: "Tienes que saber que el miércoles se produjo la portoda de una revista con cosas muy injustas, con mentiras, con cosas y manifestaciones dolorosas". Tras esto, desvelaba que había sido su hijo José María el que había hecho estas declaraciones junto a Paola: " Salió una nueva excusiva de tu hijo y de su mujer o exmujer, porque creo que hay muchos que no sabemos lo que es en este momento".

Terelu mostraba su tremendo dolor con todo lo que tiene que ver con esta entrevista y no dudaba en responder cuando Jorge Javier le preguntaba a Terelu que si ella fuera Carmen, le cogería el teléfono a su hijo si le llamase: "Yo soy mucho más implacable que ella, es mucho más generosa que yo en eso".

"Llevo viviendo muchas cosas mucho tiempo porque somos hermanas y las hemos viviendo en familia ", aseguraba Terelu y explicaba cómo había reaccionado al ver la exclusiva de su sobrino: "Ayer no quise levantarme, estuve hasta cerca de la 13h de la tarde en la cama porque no quería tener que salir de mi habitación y digerir lo que ya se había avanzado la tarde anterior. Una vez que lo hice es una sensación de decepción, ni siquiera es eso, pero sí fue una sorpresa".

Terelu, además, se sinceraba y aseguraba de manera completamente rotunda que si su madre hubiera estado viva esto no hubiera ocurrido: " En plenitud de facultades de María Teresa no hubiera tenido nadie coj* a hacer esto , esa es la realidad"

Carmen Borrego, tras saber todo lo que había pasado, mostraba su dolor con esto: "Todo tiene un límite en la vida". Algo a lo que Jorge Javier reaccionaba: "Me encanta que hayas dicho: 'se acabó' porque las madres no tienen que aguantar continuamente lo que hagan los hijos, basta". "Efectivamente, Jorge. Eso es algo que hemos hablado a lo largo de los años", decía Terelu ante esto y afirmaba que su hermana lleva tiempo aguantando cosas que no tiene por qué: "Soy testigo de eso".