Carmen Borrego descubre en 'Supervivientes' la exclusiva que su hijo y su nuera han protagonizado contra ella

El hijo y la nuera de Carmen Borrego acusan a la colaboradora de televisión de ser una de las causantes de su separación

Terelu Campos se muestra implacable con su sobrino en su encuentro con Carmen Borrego: "Ha dicho mentiras y cosas injustas"

Carmen Borrego llegaba a las instalaciones de Mediaset España deseando abrazar a su familia después de haber estado un mes en Honduras. Durante estos días había permanecido aislada tras enterarse en 'Supervivientes: Conexión Honduras' de la separación de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo. En la gala de 'Supervivientes' con Jorge Javier Vázquez y acompañada de Terelu Campos, Carmen Borrego ha descubierto la exclusiva que ambos han protagonizado contra ella.

La concursante, que tuvo que abandonar el reality debido a un fuerte cuadro de ansiedad diagnosticado por el equipo médico, había comenzado la gala diciendo que lo primero que le diría a su hijo al verle sería 'Te quiero y estoy aquí'. Carmen Borrego desconocía el motivo de la ruptura al haber permanecido incomunicada y lo que jamás sospechó es que hubiera sido señalada por la pareja como la causante en una entrevista exclusiva demoledora.

Fue Terelu Campos quien tras abrazar a su hermana se sentó con ella, la cogió de la mano y le contó lo sucedido con su hijo: "Ayer miércoles ocurrió algo. Se produjo la portada de otra revista con cosas muy injustas. Con mentiras y manifestaciones dolorosas. Salió una nueva exclusiva de tu hijo y de su mujer o exmujer, porque creo que hay muchos que no sabemos lo que es en este momento...", le anunciaba Terelu a Carmen Borrego. En ese momento, Jorge Javier Vázquez invitaba a la superviviente a que conociese ella misma los duros titulares de su hijo contra ella.

Carmen Borrego reacciona a las declaraciones de su hijo contra ella

Durante el visionado del vídeo que recopilaba las frases más fuertes de José María Almoguera y Paola Olmedo, Carmen Borrego permanecía atenta y con cierta incredulidad ante varias declaraciones. "Qué poca vergüenza", pareció decir durante la emisión. Momentos después, la colaboradora afirmaba sentirse con la conciencia tranquila.

"Yo por él he hecho todo. Todo. Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si él me necesita pero todo en la vida tiene un límite. Creo que el mío puede haber llegado hoy. No sé si dormirá tranquilo, yo desde luego dormiré tranquilísima (...) Llevo matándome como madre muchos años. Aguantando demasiadas cosas que a lo mejor no tendría que haber aguantado. De no haberlo hecho igual no me encontraba con esto. Pero los hijos son así de injustos y los que vienen con los hijos, más injustos todavía", respondió Carmen Borrego.

En la vida de mi hijo hay demasiadas cosas orquestadas

Para la superviviente, esto sin duda alguna suponía un antes y un después. "Todo en la vida tiene un límite y mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara. Me puedo morir en este instante que me moriré como una gran madre", añadía. Jorge Javier Vázquez aplaudió su reacción, señalando que "las madres no tienen que aguantar continuamente lo que hagan los hijos".

Terelu Campos, implacable contra su sobrino

Sin soltarle de la mano había permanecido Terelu Campos escuchando a Carmen Borrego. La presentadora y colaboradora se mostró mucho más "implacable" contra José María Almargo.

"En la hemeroteca se pueden recoger palabras mías en las que mirándola a los ojos le dije 'A cualquier precio no'. Nosotras como familia, como hermanas, podemos tener diferencias de criterios, a la hora de expresarse, de opinar, pero si yo hay algo de lo que me he jactado es de la clase de madre que es", opinó Terelu, quien no pudo esta vez evitar que la voz se le quebrase.

Carmen Borrego revela que dio dinero a su hijo por la exclusiva en la que anunció que sería abuela

Tras el enfado de Terelu Campos, Carmen Borrego vio más titulares. Esta vez, de su nuera Paola Olmedo, quien la acusó de haber vendido su embarazo y aseguró que se arrepentía de la exclusiva que habían dado con ella sobre su boda. "Yo creo que hay cosas que se pueden demostrar tan fácilmente que no tengo que ser yo quien lo demuestre, sino que lo pueden demostrar las revistas. Si ellos piensan que con una revista o con la televisión se juega, yo soy muy seria", se defendió Borrego.

Yo sí le di dinero a mi hijo por la exclusiva, pero ellos esperaban más y a mí se me dejó de hablar sin motivo

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le hizo una pregunta clave. "Contaste en 'Lecturas' que ibas a ser abuela pero, ¿es verdad que parte de ese dinero de la exclusiva fue a parar a tu hijo?", se cuestionó el presentador. Carmen no solo confirmó que sí sino que reveló que "ellos esperaban más dinero y a mí se me dejó de hablar sin ningún motivo", confesó. El presentador no pudo ocultar su asombro.

"¿Tu hijo te sale caro?", preguntó Jorge Javier. "Los hijos no salen caros. Les das lo que puedes y lo que quieres. Ahora me va a salir más barato", contestó tajante Carmen. Por otra parte, también respondía a las declaraciones de su nuera: "Es el primer caso en la historia que alguien que se arrepiente de dar una exclusiva dando una exclusiva. Yo me arrepiento de la exclusiva y lo que hago es no hacer una nunca más", dejó caer.