La despedida de Laura Matamoros de Kiko Jiménez al convertirse en la cuarta expulsada definitiva de 'Supervivientes'

Kiko Jiménez se salvaba el primero de esta votación y tras esto, el duelo final iba a estar entre Laura y Arantxa. Al saber esto, Kiko aseguraba que le iba a dar mucha pena quien se fuera del concurso: "Arantxa me ha sorprendido bastante, me llevo una amiga y con Laura empecé esto y me gustaría que se alargase lo máximo posible ". Palabras que emocionaban a Matamoros.

Al entonar el nombre de Laura, las caras de sorpresa no faltaban entre sus compañeros de 'playa Limbo', en especial en Kiko Jiménez, al que esta se abrazaba muy contenta: "Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera".