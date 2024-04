El bajonazo de Mario González en Honduras acordándose de su hijo: "No le tendría que haber dejado"

Mario González no está atravesando su mejor momento dentro de 'Supervivientes'. Al concursante madrileño se le está haciendo cuesta arriba su estancia en el reality de Telecinco. Y es que no logra adaptarse del todo a Honduras y no está mostrando su verdadera cara. Esto último le confesó a su pareja Claudia en Cayos Cochinos: "Me siento muy mal. Siento que he perdido mi identidad, mi yo, mi todo", decía.