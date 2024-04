Ion Aramendi: "Me gustaba mucho el rollo que tenían Kiko y Laura Matamoros en Playa Limbo"

El público poco a poco va decidiendo a su superviviente favorito en base a sus capacidades no solamente físicas, sino mentales ya que la convivencia no es tarea fácil. En Honduras, la falta de sueño, comida y comodidades pueden generar fricciones entre los concursantes que se pueden ver agotados y con poca tolerancia para cumplir con ciertas responsabilidades que demanda la isla y que los llevan al límite. Gracias a ello el público valora a los concursantes que tienen la capacidad de preservar las formas y el buen humor.

En vísperas del estreno de 'Factor X' hemos hablado con su ex presentador de 'Supervivientes', Ion Aramendi quien ahora tomará las riendas del nuevo programa musical. Sin embargo no ha quitado el ojo a lo que sucede en Honduras y el presentador de Telecinco ya tiene elegidos no solo a sus concursantes favoritos y las tramas que más le gustan...¡Dale Play y no te lo pierdas lo que dijo!