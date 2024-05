Las impactantes imágenes del desmayo de Blanca Manchón que da un gran susto a sus compañeros

Blanca Machón fue atendida por el servicio médico tras desmayarse y al volver a la playa contaba a sus compañeros lo que le habái sucedido

La deportista habla en directo con Carlos Sobera y cuenta cómo se encuentra tras este desmayo

Blanca Manchón dio un gran susto a sus compañeros al sufrir un desmayo tras dos horas pescando en el mar, al salir se desplomó completamente en la arena, los supervivientes vivieron unos momentos críticos y trataron de reanimarla hasta que llegó el médico aunque, pese al susto del momento, afortunadamente se quedó en un susto.

La supervivientes dalía del mar y se desplomaba completamente en la arena, justo al lado de Laura Matamoros que se mostraba muy nerviosa mientras ayudaba a su compañera: "No sé qué hacer en estos casos". Todos se acercaban para ayudar a su compañera, que volvía en sí, hasta que llegaba el médico lo más rápido posible.

Todos se volcaban con ella, no se apartaban de su lado, le daban agua poco a poco, mientras comentaban que no había comido mucho durante el día y había hecho un gran esfuerzo pescando durante dos horas. El médico llegaba a la playa, le ayudaba a incoporarse poco a poco y la montaban en una barca para hacerle las pruebas pertinentes para saber que todo estaba bien.

Blanca Manchón es atendida por el servicio médico tras desmayarse

Tras ser examinada por el equipo médico, Blanca volvía a la playa junto a sus compañeros y les explicaba lo sucedido: "El doctor me ha visto entera, he tenido un desvanecimiento, yo no me acuerdo de nada. Ha sido un sobreesfuerzo, tengo que descansar un poquito, pero que estoy bien. Me han puesto bolsas de suero y la tensión ha ido remontando poco a poco y una vez que he tenido la tensión controlada me han mandado para acá".

Y Laura Matamoros no podía controlar las lágrimas al volver a encontrarse con su compañera: "Es lo más fuerte que he visto en mi vida, lo he pasado muy mal y me he asustado mogollón". Ambas se abrazaban y Blanca le tranquilizaba: "Estoy bien".

Carlos Sobera habla con Blanca Manchón en directo

Carlos Sobera, tras ver las imágenes hablaba con Blanca para ver cómo había vivido este momento y cómo se encontraba. "Es cierto que no he sido nada consciente de lo que pasó, ha sido más fuerte para ellos que para mí", explicaba ella e incluso se atrevía a bromear con este momento a modo de 'rap' al más estilo Arkano.