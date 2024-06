Arkano estalla contra Miri tras descubrir que fue ella quien robó su cojín: "Has quedado como una mentirosa"

Arkano, muy indignado: "Todas las acciones tienen sus consecuencias"

Miri explica en la palapa de 'Supervivientes' por qué robó el cojín de Arkano: "El 'Club del mal'' me dio 48 horas para robarle el cojín"

Sandra Barneda felicita a Nagore Robles en plató ante su logro conseguido

Arkano, harto de dormir sin su cojín (con el que lleva desde el inicio de su aventura en Honduras y que le regaló su madre), preguntaba en la playa de 'Supervivientes' que si alguien sabía de verdad dónde estaba se lo dijera. Este iba a ser el origen de una gran bronca entre el concursante y... Miri. Así es. "Por favor, quien tenga mi cojín que me lo de ya", señalaba Arkano.

Miri rápidamente se daba por aludida: "Sí". Posteriormente, la influencer se iba rápidamente al lugar donde se encontraba el cojín y se lo entregaba, después de confesar que era ella la que lo había escondido: "Fue un tema que no voy a contar, pero te lo voy a devolver". Esto desencadenaba un fuerte enfado por parte de Arkano, que estallaba fuertemente contra Miri.

"¡¿Qué tengo que reaccionar como tú quieras?! En el momento en el que empiezo a reaccionar y me decís que me estoy victimizando y me decís que no sabéis nada me callo. Pero pasa una semana y digo: 'Ya está'". Gorka daba la cara por su amigo Arkano y le preguntaba a Miri por qué no se había atrevido a cogerle el cojín a Aurah: "Sabes que te hubiera montado un pollo que flipas".

Miri desvela que todo ha sido para entrar en el 'Club del mal'

Y es que según Miri, se trata todo de un reto para entrar en el 'Club del mal', formado por Kiko Jiménez y Marieta. Esta última, de hecho, le pedía perdón también a Arkano por participar indirectamente en ese reto. "Me has mentido, se te ha ido la broma de las manos para reírte con tus amigotes y te has metido en un lío. Me has mentido y estás intentando jugar con las palabras. Lo siento, has quedado como una mentirosa porque me has mentido", apuntaba Arkano muy cabreado e indignado.