Kiko Jiménez se pronuncia sobre Torres y Maite Galdeano: “Ese giro de guión no me lo esperaba”

El novio de Sofía Suescun pudo mirarse en el espejo después de semanas y se quedó “un poco en shock” con su apariencia: “ Parezco un pirata, qué salvaje … No me reconozco, tengo hasta canas en la barba”, exclamaba frente a las cámaras de ‘Supervivientes’.

Kiko también ha dejado claro con quien no le apetece ni comer, ni cenar, ni nada de nada: “No la compartiría con Gorka , es un bucle constante. Lo mismo de repente me dice que hay que ir a pescar”.

Por supuesto, tras el acercamiento de Maite Galdeano y Torres que acabó en beso, Kiko Jiménez se ha acordado de ¿su nuevo suegro?: “Eso sí, con quien sí que me va a tocar compartirla, porque no queda otra, va a ser con Torres. Ese giro de guión no me lo esperaba ya, pero bueno, no queda otra y ya está, lo asumo. Torres, tendremos que compartir mesa en más de una ocasión”, declaraba ante las cámaras de ‘Supervivientes’.