Pedro García Aguado se entera de que está nominado tras la decisión de Gorka de salvarse: "Estoy un poco chafado"

Pedro García Aguado , pese a estar en la lista de nominados esta semana y en peligro de continúar en 'Supervivientes', no lo sabía y, es que, Gorka Ibarguren utilizó su poder como 'lider de líderes' para salvarse de la nominación y meterle a él , algo que este no podía contar y de lo que este se enteraba durante el 'Conexión Honduras' .

Sandra Barneda conectaba con los supervivientes en directo, a los que ya se había unido Blanca Manchón como concursante de pleno derecho tras ganar el duelo a Kiko Jiménez, para contarles que la lista de nominados no era como ellos pensaban . Todos creían que los nominados eran Aurah, Marieta, Arkano y Gorka, pero lo que no sabían es que este último había modificado la lista.

Los concursantes podían escuchar atentamente el momento en el que Gorka en 'el set de nominaciones', en la pasada gala, utilizaba el tridente dorado de Poseidón para salvarse y meter a Pedro en la lista, algo a lo que el ex-waterpolista español reaccionaba: "Más o menos lo podía intuir, pero mi ingenuidad me hizo pensar que no . Nada, otra semana más nominado, espero que el público me vuelva a salvar como otras veces. Estoy un poco chafado . Estamos en la recta final, quería vivir una semana un poco más tranquilo, pero forma parte del concurso, soy un competidor y vamos a jugar esta semana con esa nominación".

Y, es que, Pedro contaba que creía que Gorka se podía salvar con el tridente, pero no esperaba que tuviera que meter a otro concursante en la nominación: "No me lo tomo como personal porque era el único que quedaba para nominar. No había más. Es inteligente, en el tiempo en el que estamos arriesgarse a otra nominación... pienso que ha jugado muy bien y hubiera sido temerario no gastar esa baza que tenía".