Jesé Rodríguez reacciona a la expulsión de Aurah Ruiz frente a Marieta

Antes de conocer la decisión de los espectadores, la canaria ha podido leer la carta que le escribió su marido y a la que renunció en 'la mesa de las tentaciones' en favor de una hamburguesa XXL con kétchup y patatas fritas. "Todos los días sin ti se me hacen difíciles y más que nunca valoro que no me regañes por cualquier cosa. Te extraño a todas horas, no paro de pensar en ti y estoy deseando que llegue ya el momento de besarte y abrazarte mucho", le decía el exjugador del Real Madrid y el PSG en su misiva.