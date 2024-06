Maite Galdeano asegura que está "enamorada" de Rubén Torres y confiesa la promesa que le ha hecho: "Me va a llevar por toda España"

Pero antes de esa confesión, la colaboradora pamplonica contaba que no le ha picado ningún mosquito en Cayos Cochinos: "Me quieren todos los animales". Además, añadía que echa de menos Honduras y que les dijo a los supervivientes que la invitasen otra vez porque quiere ir de nuevo. A su vez, contaba una anécdota que le ocurrió en el vuelo que tuvo que coger de España a Honduras.

"Me tuve que arreglar un poco. Me tocaba en medio de dos personas y pensaba que me iba a dar un ataque. Comí muchísimo. Lo gratis siempre entra mejor", bromeaba Galdeano. Pero Jorge Javier Vázquez no tardaba en preguntarle sobre un asunto que ha recorrido las redes estos días como la pólvora y que ha sido uno de los auténticos temazos de esta gala de 'Supervivientes': su encuentro con Rubén Torres en Honduras.

"¿Estás enamorada?", le preguntaba el presentador. "Estoy enamorada del bombero. La verdad que me apasionó, sus palabras me llegaron al alma Jorge. Estoy deseando tener una cita con él", respondía Maite Galdeano, con los ojos vidriosos y una sonrisa de oreja a oreja. Y confesaba que no le hace mucha gracia a la madre de Torres: "No he hablado con ella. Creo que es por la edad. Y dicen que el amor no tiene edad...".