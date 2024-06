Un brutal temporal en Honduras desemboca en un fuerte choque entre Marieta y Miri: "¡A mí no me hables así!"

Las últimas 24 horas que han tenido los supervivientes no han sido nada fáciles. Y es que un fuerte temporal sacudía por completo Honduras y ponía al límite a los concursantes. Además, provocaba reacciones en ellos de todo tipo: desde sorpresa y alucinación hasta desesperación, generando choques y enfrentamientos entre algunos.

Los concursantes sabían que algo estaba a punto de ocurrir en el cielo de Cayos Cochinos: "Viene una que ya nos podemos empezar a movilizar. Lo estoy viendo". Marieta era una de las primeras que reaccionaba, anticipándose a lo que podía ocurrir: "Yo me voy allí dentro. No voy a estar sufriendo porque me a ansiedad".