Aurah Ruiz muestra el objeto de su maleta que le recuerda a Ángel Cristo: "Lo defendí por primera vez"

“ Tengo que decir que sin maletas se va mejor por la vida , porque no tienes que cargar con nada, pero quiero ver mis cosas”, empezaba diciendo la mujer de Jesé Rodríguez antes de mostrar sus prendas favoritas y lo que más ha echado de menos.

La guapísima influencer ha explicado ante las cámaras cuál es la pertenencia que más a echado en falta durante la aventura: “Se van a reír, pero hace que no me pongo gafas de sol tres meses. Es algo que siempre llevo en el bolso y ahora me siento rara poniéndomelas”, decía.