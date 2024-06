Makoke y Carmen Borrego "indignadas" tras la expulsión de Miri en 'Supervivientes'

La expulsión de Miri ha sido un verdadero shock, no solo para la concursante, sino también para sus compañeros quienes se quedaron "a cuadros" con el resultado . Fue este domingo que en "Conexión Honduras", Sandra Barneda anunció que habría una expulsión sorpresa de los nominados, algo que dejó a Miri y a Arkano en la "cuerda floja" a irse.

A la hora de saber la noticia, Miri se mostró muy emocionada y agradecida de haber sido parte del reality abrazando a todos sus compañeros quienes la felicitaban por su concurso. Laura Madrueño también le dedicó unas bonitas palabras a lo que esta respondió que "ha sido el mejor programa de su vida". "Os quiero un montón, tenéis un corazón enorme todos. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece, estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo, es el mejor programa en el que he estado en mi vida", señaló.