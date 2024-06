Rubén había confesado que en su habitación tiene "una luz led roja" que pone con música cuando está con chicas. A Marieta y Blanca les parecía motivo suficiente para no seguir con el encuentro si se viesen en esa situación. Marieta, incluso, había vivido eso con un chico y en la Palapa de 'Supervivientes' le dijo a Jorge Javier que se encontró muy incómoda en el momento.

"Él lo hacía al ritmo de la música. Tenía que hacerlo al compás. Al final me levanté y me fui", decía Marieta. A continuación, recordaba la luz de Rubén Torres y él se justificaba: "Tengo un led que va con la app del móvil y lo pones de colores. No se lo pongo a cualquier chica con la que estoy. Cuando la ocasión surge y hay confianza pues lo preparo rojo y prendo música", comentaba.