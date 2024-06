Los finalistas reaccionan a su espectacular cambio físico y se pegan su primera ducha: "Esto es como un orgasmo"

Los cuatro finalistas han tenido los privilegios que les corresponden tras 102 días en Honduras de pura supervivencia

Arkano no daba crédito: su reacción no va a pasar desapercibida para nadie

Así se emocionó Laura Madrueño tras despedirse definitivamente de los finalistas en Cayo Paloma: "Para mí todos sois ganadores"

Los finalistas de 'Supervivientes' ya han podido disfrutar de diversos privilegios de los cuáles, durante su larga estancia en Honduras, han carecido. Y es que después de 102 días en Honduras: ¡se han podido ver en el espejo! Y no solo eso, también se han pegado una ducha, algo muy aclamado por todos y que en el momento de dársela, muchas veces se dejan llevar por las emociones y sueltan frases para el recuerdo.

La primera era Marieta, que mostraba muchas ganas de verse en el espejo: "¡Dios qué morena, dios qué delgada! Mi pelo, no me reconozco...". Hay que recordar que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aceptó que le cortasen el pelo a cambio de una recompensa. "He tenido que perder unos siete kilos... ¡Estoy flipando! Pero me veo guapísima, me encanta".

Rubén se pone a bailar y Arkano se queda impactado

Luego estaba Rubén Torres, que 'se reía por no llorar': "¡Ala qué delgado! Qué rubio... no paraba de tocarse el pelo. Pensaba que se me iba a ver más náufrago. No tengo culo. Falta pizza y chuches", bromeaba. En el momento de la ducha, al bombero de Badalona se le ponían los pelos de punta: "¡Madre mía! Qué bien huele...". Y es que estaba disfrutando tanto que hasta se ponía a bailar.

Arkano, por su parte, reaccionaba frente al espejo quedándose totalmente impresionado y estupefacto: "No me identifico con lo que estoy viendo en el espejo. Tengo abdominales. Tengo el culo lleno de picaduras. ¡Qué rapado! Me gusta un poco este look, a lo mejor arreglándome un poco la barba me quedo así". Pero el momentazo iba a llegar con la ducha: "¡Estaba deseando esto! Voy a tener un orgasmo. Qué rico". A su vez, se aventuraba a improvisar, dejando clara así la alegría que estaba sintiendo en ese momento.

Por último, a Pedro García Aguado le impresionaban las marcas que tenía en las piernas y su aspecto: "Madre mía la barba. Parezco un náufrago... esto ha sido una experiencia durísima". En cuanto al baño, sus ojos cerrados y mirando arriba lo decían todo: "La civilización, por fin. Con las veces que me he sentido encarcelado...".