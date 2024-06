Jorge Javier Vázquez ha disfrutado mucho estando al frente de las galas de ' Supervivientes 2024 '. Pero el presentador no solo ha hecho esta confesión en su blog de 'Lecturas', sino que también le ha admitido a sus lectores que no creía que Marieta , que ha terminado siendo la tercera finalista de esta edición por detrás de Pedro García Aguado y Rubén Torres, llegase a la final .

"Tengo que reconocer que Marieta me ha conquistado. No la tenía yo muy estudiada y cuando apareció en ‘Supervivientes 2024’ pensé que iba a durar menos que un perro en misa. Pero me equivoqué", ha escrito el presentador, que está encantado de haber errado en su predicción porque le ha servido como recordatorio de que no debe dejarse llevar por los prejuicios.