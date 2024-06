Marieta no solo venció todos sus miedos en Honduras, sino que también logró conquistar a la audiencia de ' Supervivientes 2024 ', que la apoyó hasta la final , donde quedó tercera , por detrás de Pedro García Aguado y Rubén Torres . A lo largo de su paso por el concurso, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le agradeció constantemente a sus seguidores su apoyo y les recordó que los quería mucho y, por eso, no es de extrañar, que haya sido la primera finalista en reaparecer en Instagram .

"He venido a arreglarme las cejas", ha contado unos minutos después en sus stories Marieta, que no ocultó en ningún momento durante su paso en Honduras que estaba muy preocupada por el vello en las cejas y en la zona del bigote. Esta ha sido su primera parada, pero después ha ido a una peluquería porque cree que Laura Madrueño le cortó el pelo "regular" y está deseando igualar el corte. Aunque les ha confesado a sus seguidores que no sabe si acabará cambiando de look.