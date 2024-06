Alexia Rivas y Kiko Jiménez analizan la expulsión de Adara: "Había que echarle un par de narices y ser más valiente"

El público ha decidido que Adara Molinero sea la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars". La jugadora se enfrentó en la placa de nominación a Olga Moreno y el público ha decidido que se a la primera en abandonar el concurso. Esta edición marca un precedente histórico en 'Supervivientes' ya que ha reunido a los mejores de las decisiones anteriores es por ello que las pruebas son más duras, los concursantes saben a lo que se enfrentan y sobre todo hay muchas tramas entre ellos que están dando mucho de qué hablar. Pese a que la estadía de Adara fue breve, esta ha sido intensa ya que la hija de Elena Rodríguez empezó el certamen con el "pie izquierdo".

En primera instancia, los nervios le jugaron una mala pasada desde el minuto "0" ya que no quiso tirarse del helicóptero y comenzó el concurso tres días más tarde. Esta situación le supuso un enfrentamiento con sus compañeros, especialmente con Marta Peñate, con quien tuvo un duro enfrentamiento a raíz de que ella y sus compañeros veían "injusto" su ingreso tardío. Las peleas entre ambas escalaron en la palapa pero lo cierto es que finalmente se han sumido en un abrazo declarando una tregua entre ellas.

No ha sido fácil esta última semana para la ex participante de 'Supervivientes 2023' ya que además de haber protagonizado una tensa situación, tuvo que ser evacuada por una reacción alérgica y este hecho supuso la "gota que rebalsó el vaso" de su estadía en 'All Stars' dejando en claro que se encontraba desbordada y con ganas de volver a casa. A raíz de la decisión del público, hemos hablado con los colaboradores Kiko Jiménez, Alexia Rivas y María, amiga de toda la vida de Adara, por la primera expulsada de esta edición y cuál es su opinión sobre ello y la estadía de Olga Moreno...¡Dale Play!