Alejandro se lo esperaba por parte de algunos compañeros, pero no de otros, en concreto de Melyssa: “Tom es el que menos confianza le inspira, pero no sé qué rollo se traen, ellos sabrán, no me meto ahí, es lo que me sorprende, lo demás lo sabía”. Pero Melyssa explicaba que tienen un pasado, le tiene cariño y no podría hacerle eso: “Mi moral no me deja”.