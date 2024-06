Después de que Carlos Sobera anunciara que Marta Peñate es concursante de 'Supervivientes All Stars' , en las redes sociales hubo gente que criticó la decisión de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' de participar en este programa y paralizar durante unas semanas su proceso de fertilidad con el que está intentando quedarse embarazada para ser madre junto a su prometido, Tony Spina .

Al leer estas críticas, la exconcursante de 'Gran Hermano' estalló en sus redes y decidió escribir una entrada en su blog de Telecinco.es, 'Chismeando' (que puedes leer de forma íntegra si clicas el primer enlace de los sumarios), para explicar que su doctora le ha dado el visto bueno a que se embarque en esta aventura que puede hasta favorecer su proceso, pues le ayudará durante unos meses a despejar la mente y no centrarse en este tema que reconoce que en ocasiones le ha consumido porque le está resultando muy duro no lograr el embarazo.

"Eres una campeona y un 'All Stars' sin ti no sería un 'All Stars'. La gente que te critica sin saber o escribe barbaridades como bien dices hay que obviarlos. Tendrán vidas tristes y optan por desfogarse así… Te amo con locura con tus virtudes y tus defectos", ha tuiteado Tony Spina, que ha recibido al instante la respuesta de Marta Peñate: "Te amo".