Antes de poner rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars', Adara Molinero hizo un último directo en Instagram junto a su madre, Elena Rodríguez , para despedirse de sus seguidores, en el que les contó que estaba muy contenta con su decisión de concursar en este reality y también que esta vez no accedería a cortarse el pelo a cambio de comida si se lo ofrecen en 'la mesa de las tentaciones'.

En 'Supervivientes 2023', Laura Madrueño le ofreció a la exconcursante de 'Gran Hermano' reducir varios centímetros su melena a cambio de un suculento bocadillo y como había pasado muchas semanas sin comer sus comidas favoritas ella accedió, pero en esta ocasión no está dispuesta a aceptar porque le está costando mucho volver a tener largo: "El pelo no me lo corto más, basta, porque me está costando dejármelo largo, así que imaginad si me lo corto más...".