Elena Rodríguez defiende a Adara Molinero: "Se está empezando a condicionar la opinión pública por un gesto"

Los concursantes de ' Supervivientes All Stars ' ya han puesto rumbo a Honduras y se han difundido en las redes sociales imágenes de su encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En esas primeras imágenes, se ha visto que Adara Molinero ha recibido a su exnovio, Bosco Martínez-Bordiú, con una gran sonrisa y que ha estado charlando animadamente con Olga Moreno , por lo que se ha comenzado a especular en las redes sociales con un posible acercamiento al sobrino de Pocholo y con una futura alianza con la examiga de Ana Luque.

También ha recibido muchas críticas de los fans de Sofía Suescun porque las cámaras no han captado una conversación entre ellas y los 'teams' de ambas ya se han posicionado enfrentados en la red social X. La madre de Adara, Elena Rodríguez , ha estado leyendo todos los comentarios que se están haciendo sobre la influencer y ha querido salir en su defensa con una serie de vídeos que ha difundido en sus stories de Instagram.

"He entrenado un ratito para ver las redes sociales y chequear cómo ha sido la aceptación de todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars' y he visto que se está empezando a condicionar la opinión pública simplemente por un gesto, una mirada, una sonrisa, una palabra... Por favor, dejemos que fluya la naturalidad y la espontaneidad y si hay alguien que viene con el guion debajo del brazo pues ya nos daremos cuenta", ha comentado la taxista, pidiendo así prudencia a todos sus seguidores a la hora de emitir juicios sobre los concursantes.