Inédito| Abraham García desvela en lo que quiere cambiar como concursante de 'Supervivientes All Stars'

El concursante de esta especial edición del programa recuerda lo peor que llevó en la edición de 'Supervivientes 2014' de la que se proclamó ganador: "Fallé mucho con el tema del sueño, no supe controlarlo al principio, no dormía y eso me hacía estr muy inestable y muy agotado y no enfrentaba bien las pruebas ni muchas veces la convivencia". Algo que asegura que llega con eso un poco solventado: "Ya sé que si no duermo pues no duermo, no pasa nada, estamos aquí para sobrevivir de cualquier manera".