Maite Galdeano, preocupada por Sofía Suescun: "Confía en Dios y en mamá"

Sofía Suescun está encantada con la idea de regresar a los Cayos Cochinos para participar en ' Supervivientes All Stars '. Tanto es así que l e ha confesado a Jorge Javier Vázquez que es el reality en el que más ganas tiene de concursar de todos los que ha estado y cuenta con una larga lista a sus espaldas: 'Gran Hermano', 'GH DÚO', 'Supervivientes' y 'Solo/a'.

Esa no es la única confesión que le ha hecho al presentador mientras sobrevolaba los Cayos junto a su compañero Logan Sampedro y es que le ha revelado que le da pánico saltar desde el helicóptero: "Es lo único que no me apetece, lo demás estoy deseando vivirlo". Lo ha pasado tan mal que le ha costado saltar y ha caído con las piernas abiertas.