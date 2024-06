Las confesiones de Sofía Suescun y Logan antes de sus opuestos saltos del helicóptero: "Me hace mucha ilusión volver a estar aquí con él"

Sofía Suescun y Logan Sampedro han sido los encargados de inaugurar el épico momento de los saltos del helicóptero en esta primera edición de ' Supervivientes All Stars ' y lo han hecho de una manera opuesta.

Antes de subirse al helicóptero, Jorge Javier Vázquez conectaba con ellos para ver cómo se encontraban antes de este importante momento del programa. Sofía no podía ocultar sus nervios al tener que realizar el salto: "Mi relación con el helicóptero es muy mala ".

Aunque la que fuera ganadora de la edición de 2018, recalcaba la ilusión que le hacía volver a vivir esto con Logan: " Me hace muchísima ilusión volver a saltar con él y volver a vivir todo esto con él, le tengo un cariño muy especial" .

Mientras, él desvelaba que ambos habian hablado de sus sensaciones respecto al anterior concurso que compartieron, destacando el "hambre y el aburrimiento" como lo peor para él, algo con lo que Sofía estaba de acuerdo: "El aburrimiento me jugó malas pasadas, espero que no me las juegue este año".