Tony Spina defiende las palabras de Marta Peñate sobre Adara Molinero: "Es lícito"

Antes de protagonizar un momento que ha despertado las carcajadas en plató, que se ha producido cuando se ha confundido y se ha quitado el chaleco salvavidas a escasos segundos de su salto en el helicóptero, Marta Peñate ha dicho unas palabras sobre Adara Molinero que han enfadado mucho a los 'adaristas' , que pese a que sabe que no se llevan nada bien no esperaban esas declaraciones.

"¿Con qué compañero es con quien menos te apetece convivir?", le preguntaba Jorge Javier Vázquez a la canaria, que no tenía problema en sincerarse: "Realmente Adara y yo somos personas que no somos compatibles. No me apetece convivir con ella pero sabía que iba a hacerlo así que voy a apechugar. No te digo que le voy a dar una oportunidad porque no va a existir esa oportunidad pero a intentar una convivencia lo mejor posible".