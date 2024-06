Adara se ve sobrepasada y renuncia a tirarse del helicóptero para comenzar la aventura: "Tengo terror a volver a pasarlo mal"

Adara Molinero no inicia su aventura en Honduras: "No sabía que me iba a pasar esto aquí, pero me ha superado!

Miguel Frigenti carga contra Adara Molinero por su decisión y Elena Rodríguez le contesta

Las alarmas saltaban en el estreno de 'Supervivientes All Stars' cuando Adara Molinero se rompía completamente al tener que dar comienzo a la aventura con el salto desde el helicóptero y, es que, no se sentía nada preparada para hacerlo.

Adara, antes de subirse al helicóptero se mostraba echa un mar de lágrimas en una conversación con Olga Moreno y es que aseguraba "darle pánico" tener que hacerlo. Pero el problema no solo era saltar, afiraba "haberse equivocado al tomar la decisión" de volver a Honduras porque esto le había hecho recordar lo mal que lo pasó en su edición.

Cuando Jorge Javier Vázquez conectaba con Adara y Bosco antes de que despegase el helicóptero, ella aseguraba "no poder" y pedía perdón por esto, pero era incapaz de ver nada positivo de empezar esta aventura: "Venía con mucha ilusión, pero me ha pasado aquí, ha sido ver esto y empezar a recordar mi edición y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal".

Adara accedía a que despegase el helicóptero y se dirigía hasta el lugar desde el que deberían haber saltado ella y Bosco. Este, al que no le faltaban los gestos de cariño con ella en este complicado momento y sus amargas lágirmas, saltaba desde una gran altura y ella se quedaba sola en el helicóteptero, la que se negaba completamente a tirarse y explicaba llos motivos: "Me da miedo el hambre, estar tirados en la arena, todo, es durísimo".

Y, pese a las palabras con Jorge Javier, ella tenía claro no poder hacerlo: "Lo siento si he decepcionado a alguien". El presentador le instaba a que se tirase y se pensase la decisión hasta el domingo, algo a lo que ella se negaba. "Es tu decisión, no te preocupes, me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz... me da mucha pena verte así. El helicóptero vuelve al helipuerto, no vas a hacer algo que no quieres y que no te sientes capacitada", le decía Jorge Javier.

"Es un mazazo para el resto de concursantes y me parece muy complicado para ella llegar allí y que hubiera sido un ataque de pánico de los que se pueden superr, pero esta visto que no podía seguir. Me da mucha pena que no haya podido concursar", reflexionaba Jorge Javier en plató y comunicaba lo ocurrido a Laura Madrueño: "Adara ha sido incapaz de tirarse del helicóptero, incapaz de enfretarse a todo esto".

Adara habla con su madre en directo

Ya en tierra firme y lejos del helicóptero, aseguraba sentirse más tranquila y con la decisión tomada, pero antes iba a poder hablar con alguien muy importante para ella, su madre. Elena Rodríguez entraba por teléfono en directo para decirle un claro mensaje: "Decidas lo que decidas lo vamos a respetar, es tu decisión, pero también te voy a decir es que has entrado en pánico al recordar lo que pasaste hace un año. Estás más preparada que nunca, puedes hacerlo".

"No, de verdad que no puedo, me viene todo a la cabeza, todo lo que sufrí, no puedo", le decía Adara a su madre muy afectada y Elena apoyaba en todo a su hija: "Yo sé que podrías, pero me rompe el alma, te diría que lo pienses, el por qué y por quién estás ahí. Estamos todos apoyándote, tu familia te manda continuamente energía". Algo ante lo que ella se reiteraba: "Lo siento mucho, no puedo. Siempre lo he dado todo, no sabía que me iba a pasar esto aquí, pero me ha superado, no puedo".