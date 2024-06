Adara Molinero toma la decisión definitiva y continuará en 'SV All Stars': "Voy a intentarlo por todas esas personas que me apoyan y me quieren"

Adara Molinero, muy nerviosa antes de su trascendental decisión: así ha reaccionado ante el mensaje de su novio

El pasado jueves tuvo lugar el flamante estreno de 'Supervivientes All Stars' y eso significaba un momento clave en el reality: los saltos del helicóptero de los concursantes. Pero Adara Molinero se veía sobrepasada y confesaba que no se sentía preparada para realizar el salto desde las alturas, por lo que renunciaba a ello. Tras este acontecimiento histórico en 'Supervivientes', este domingo debía tomar la decisión de si continuar o no y de esta manera, tirarse del helicóptero... ¡y Adara daba el sí!

"Por un lado he pensado que este puede ser mi último reality. Solamente hago grandes cosas que me apasionen e ilusiones. Y por ahora no hay nada más que...", señalaba Adara. Pero Jorge Javier le lanzaba la pregunta: "¿Decides volver a España hoy mismo o quedarte en Honduras y saltar esta noche del helicóptero?". "Por todas esas personas que me apoyan y me quieren, voy a intentarlo", apuntaba Adara.

Adara, muy nerviosa antes de su trascendental decisión

La decisión de Adara de no tirarse el pasado jueves desde el helicóptero suponía un mazazo para los concursantes, que mientras Adara pasaba este momento de estrés y pánico hacían sus cábalas sobre si se tiraría o no. Además, tras no tirarse, hablaban en la playa del por qué no se había tirado o qué le habría llevado a tomar esa decisión.

Jorge Javier conectaba con Adara al principio del programa, que se mostraba nerviosísima y recordaba lo del pasado jueves: "Lo pasé muy mal. Nunca me había pasado. No entiendo por qué me pasó". Además, señalaba que ya días antes "estaba súper nerviosa. Cuando me subí al helicóptero empecé a conectar con todo lo de la otra vez que estuve aquí. La lluvia, el hambre, los mosquitos... todo lo que me había hecho sufrir tanto".