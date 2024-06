Jonan Wiergo niega la versión de Bosco sobre la relación que mantuvo con Adara: "No estuvieron juntos"

Jonan Wiergo , amigo de Adara Molinero ha estado en el plató de ' Supervivientes All Stars ' y, durante la parte para abonados de mitele PLUS , ha hablado sobre la relación que ella mantuvo tras salir de su edición con Bosco Martínez Bordiú y que se fraguó en Honduras.

"Era un rollito, no estaban juntos y no era una relación formal. Estaban enrollados, no creo que fueran pareja", entonaba y reiteraba Jonan sobre lo que habría sucedido entre ellos al terminar su aventura en 'Supervivientes 2023', aunque el defensor del sobrino de Pocholo daba más detalles de la versión de su amigo sobre lo que habría vivido con ella: "La versión de Bosco es que estuvieron ese tiempo juntos. Él no estaba con otras, es muy educado y un señor y jamás haría eso".