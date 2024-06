El emocionante momento de Jorge Javier y Adara al recordar a Mila Ximénez en directo: "Las casualidades no existen"

Mientras Adara Molinero le contaba en directo en la gala dominical de 'Supervivientes All Stars ' a Jorge Javier Vázquez cómo se sentía, antes de tomar la decisión final de si continuaba o no en Honduras, el presentador ha recordado a Mila Ximénez generando un emocionante momento con la concursante.

"Quiero aprovechar para algo, normalmente a mí no me toca trabajar los domingos, hoy me ha tocado presentar este programa de manera excepcional, me ha tocado estar contigo y me gusta poder hacerlo contigo y estar aquí", explicaba Jorge Javier en directo a superviviente y, es que, recordaba que es un día marcado en el calendario porque hace tres años que falleció Mila Ximénez, a la que ambos le une el gran cariño que tenían por ella.