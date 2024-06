Marta Peñate se rompe por completo durante la primera prueba de recompensa: "No soy feliz"

Los supervivientes 'All Stars' disputaban su primer juego de recompensa , al que se enfrentaban con todas las ganas, dado que no tienen prácticamente dotación en su playa, siendo esta prueba una oportunidad para tener más posibilidades para su futuro en el programa.

Mientras estaban disputando la prueba y, al no conseguir acertar, el nerviosismo se apoderaba de muchos de ellos y llegaban los bajones. Primero era Lola, la que no podía evitar las lágrimas, que explicaba a Jorge Javier lo que le ocurría: "Estoy muy emocionada de todo. No sabes lo que necesitamos todas estas cosas, no sabía que lo estábamos pasando tan mal hasta que he visto todas estas cosas, pero confío en mis compañeros".