Alexia Rivas, Fani, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra se posicionan en el conflicto entre Adara y Marta

"Las condiciones físicas que ella tiene obviamente no son las que nosotros tenemos", le dijo Marta Peñate a Jorge Javier Vázquez cuando el presentador de 'Supervivientes All Stars' le preguntó qué le parece que Adara Molinero se reenganchase al concurso. "Sabía que se iba a aprovechar del momento, es que lo sabía", decía entonces la hija de Elena Rodríguez, dando lugar a una gran bronca entre ellas en la que ya han tomado partido exconcursantes de 'Supervivientes' como Alexia Rivas, Fani Carbajo, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra .

Su 'archienemiga' Miriam Saavedra sí ha apoyado a Adara, aplaudiendo su salto del helicóptero pese a su miedo a tirarse del mismo: "Es de valientes lograrlo, desde aquí mi enhorabuena". Fani ha ido un paso más allá y no solo le ha mostrado su apoyo a la ex de Bosco Martínez-Bordiú, sino que también ha afeado al resto de supervivientes su actitud: "Yo no sé… pero ir todos a por Adara cuando lo que sufrió fue un ataque de pánico y no darle ni una oportunidad… pero cuando ella no estaba empezaron a decir que la entendían que no sé qué… en fin".