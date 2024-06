Bosco se sincera sobre los sentimientos que tiene por Adara y de su relación: "Me enamoré de ella"

No se han sabido muchos detalles de la relación que mantuvieron al salir del concurso, Jonan Wiergo aseguraba en el plató de 'SV All Stars' que no llegaron a ser novios y Bosco en Honduras ha hablado de esto con sus compañeros.

El sobrino de Pocholo deja entreveer con su conversación con algunos de sus compañeros que no estuvo todo lo pendiente de Adara como debería: "Salimos del programa, todos mis amigos fuera, no presté tanta atención a lo que debería haber prestado atención". Asegurando que él con los teléfonos es horrible y llegaba a estar "cinco día sin contestar".

Además, dejaba claro que no fue un impedimento para nada que Adara fuera madre para la relación no funcionara: "Me enamoré más de ella al ver cómo estaba con su hijo, es una madraza. Yo me lo pasaba genial".