Una gran bronca con Adara termina con Marta Peñate amenazando con abandonar: "Me has destrozado durante 8 años"

Adara Molinero vive un tenso reencuentro con algunos de sus compañeros al llegar a la palapa

Marta Peñate le recrimina a su compañera su ventaja al incorporarse más tarde al grupo y salta la tensión

El emocionante momento de Jorge Javier y Adara al recordar a Mila Ximénez en directo: "Las casualidades no existen"

Solo bastaban unos minutos con todos los supervivientes 'All Stars' juntos en la palapa tras su encendido para que llegaran las primeras tensiones, e iban a ser de mano de Adara Molinero y Marta Peñate, la que no estaba pasando su mejor noche.

Adara decidía quedarse como concursante 'SV All Stars' y, tras tirarse del helicóptero, llegaba a la palapa para encontrarse con sus compañeros, los que no se tomaban muy bien su llegada.

Laura Madrueño comunicaba a todos los supervivientes que faltaba alguien en la palapa y era Adara. Esta entraba para unirse al grupo y las reacciones no tardaban en llegar. "No se ha levantado nadie", decía ella al ver que sus compañeros no la recibían con entusiasmo. Tras esto, ellos le contaban lo mal que lo han pasado en sus primeros en Honduras.

"Las condiciones físicas que ella tiene son diferentes que las que nosotros tenemos", entonaba Marta Peñate, algo que no hacía ninguna gracia a Adara: "Cómo sabía que iba a aprovechar el momento". Y Marta aseguraba que no era algo personal: "Creo que eres tú la que quieres aprovechar el momento para intentar hacer creer a la gente que te sientes atacada, no es porque sea Adara". Aunque algunos de sus compañeros, como Lola le hacían saber que pensaban como su compañera: "Todos hemos tirado para adelante".

Adara no entendía este recibiendo y, es que, tiene claro que ella también va a vivir las duras condiciones al igual que ellos y Sofía Suescun echaba una mano a su compañera: "Tampoco tiene ella la culpa de lo que le pasó, la cabeza es muy compleja, fue un momento de ansiedad". "Yo no voy a poner en duda el momento psicológico que ella vivió", aseguraba Marta.

Pero lejos de quedarse aquí, la discusión iba a más y ambas sacaban a relucir los problemas que han tenido fuera del concurso. "Yo me conozco esto, como he comentado muchos realities a los que has ido te tengo muy calada", le decía Peñate y Adara no se callaba ante esto: "Eso es lo que has hecho, destrozarme durante 8 años a todo reality al que he ido. La diferencia entre tú y yo es que yo no hablo de tí. Me has juzgado como mujer, como amiga y como todo". "La vida y la justicia me ha dado la razón", respondía Marta.