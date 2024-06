El cariñoso momento entre Adara y Bosco en directo: "¿Cómo poner tantos sentimientos en tan pocas palabras?"

Lo que no se esperaba Adara es que Bosco le iba a decir unas bonitas palabras para explicar por qué se posicionaba con ella: "No puedo, ¿cómo poner tantos sentimientos con tan pocas palabras? así que yo, por lo menos, me quedo en casa". Lo que hacía que Adara se lanzase a sus brazos y se fundieran en un cariñoso abrazo.

Los que vivieran una breve historia de amor cada vez dan más detalles de lo que vivieron tras volver de Honduras. "Estaré enamorado de Adara hasta el día que me muera" , confesaba Bosco a sus compañeros delante de Adara y ella desvelaba algunos detalles que este tuvo con ella fuera: "Lo dejamos y se empezó el premio en mandarme orquídeas a casa. Pero llevábamos vidas diferentes, pero realmente no me había hecho nada. Y a los dos días salen unas fotos con una tía, intentando reconquistarme y luego vas con una tía por la calle".

Además, Adara le confesaba al sobrino de Pocholo que está preocupada por cómo se está viendo fuera su relación con él: ""Estoy un poco rayada, no me gustaría que mi novio se sintiera mal por estar aquí juntos. No quiero hacerle daño, tengo sentimientos encontrados porque me gusta estar contigo porque haces que no me sienta sola y me sienta bien". "Te veo tan feliz por cómo estás ahora que nunca me perdonaría quitarte esto", le decía él.