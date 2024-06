Jorge Pérez, al borde de las lágrimas al salvarse frente a Olga Moreno y Adara: “Estoy que no me lo creo”

Jorge Pérez consigue salvarse de la nominación semanal de ‘Supervivientes All Stars’ frente a Olga Moreno y Adara Molinero. El guardia civil se emociona al conocer la noticia y dedica unas emotivas palabras a sus seguidores y a su familia. ¡No te pierdas el momentazo!

“Estoy que no me lo creo, la verdad. Veía una nominación durísima, complicadísima. Espera, eh, es que es muy emocionante. Gracias, de verdad, a toda la gente que me apoya, gracias, gracias de todo corazón. Os quiero”, pronunciaba Jorge Pérez nada más salvarse de la nominación semanal.